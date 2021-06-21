«Наивно полагаем, что можем изменить»: Анна Седокова дала совет по выбору мужчины

Певица отметила, что личность парня формируется еще в раннем возрасте, и девушка уже не сможет ее изменить.

20 июня певица Анна Седокова поделилась в Instagram фотографиями своего четырехлетнего сына Гектора на пляже в Греции и некоторыми своими выводами о воспитании мальчика. Экс-«ВИА Гра» отметила, что уже после трех лет у нее сформировалась четкая картина, каким будет ее наследник, когда вырастет. Наблюдая за мальчишками его возраста, артистка поняла, что у ребят уже сейчас прослеживается их личность. По мнению Анны, женщины уже точно не смогут изменить характеры этих парней, только если не начнут их ломать.

«Это я к тому, что если в три не удается, то о чем мы говорим, когда наивно полагаем, что можем изменить мужчину в тридцать. Нужно просто изначально выбирать того, чьи принципы поведения тебе близки. Или с чьими изъянами ты сможешь смириться», — пишет Седокова.

В тему своих рассуждений певица вспомнила любимую поговорку: «Видели глаза, что покупали».

Напомним, сама Анна к 38 годам живет уже в третьем браке — ее новым избранником стал баскетболист Янис Тимма. У певицы трое детей от разных мужчин.

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