«Подчеркивает природную красоту»: Водянова в платье с деликатным мерцанием стала казаться еще стройнее

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Юлия Люгай по-достоинству оценила вечерний наряд 39-летней Натальи Водяновой. Модель с русскими корнями позировала в элегантном переливающемся платье на тонких бретелях. Стилист-имиджмейкер не смогла найти недостатков и модных «ляпов» в эффектном аутфите знаменитости. Она оделась с иголочки, подчеркнув изящную фигуру.
«Наташа прекрасно знает, что ей подходит, какой наряд подчеркнет ее красоту и индивидуальность наилучшим образом. Она всегда помнит об уместности выбранного наряда, что немаловажно для людей, обладающих чувством вкуса и стиля.
И в этом образе, по случаю светского мероприятия ювелирного дома, мы можем отметить изысканный вкус Натальи.
Мне нравится, как на ней сидит это легкое платье с деликатным мерцанием, с цветочным принтом в благородных припыленных оттенках, идеально подчеркивающих природную красоту нашей русской модели.
Платье дополняют правильно подобранные аксессуары и макияж. Все настолько созвучно, органично и гармонично в образе, что так приятно нашим глазам, можно рассматривать бесконечно.
Босоножки здесь лишь еще раз подчеркнули этот интересный, безупречный образ, не отвлекая внимания на себя», — отметила Юлия Люгай.
Справка Teleprogramma.pro:
Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер.
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Школа Карины Нигай
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• Образовательный проект «Левое полушарие Интроверта»
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Имеет два высших образования.
Опыт работы в сфере моды — 1,5 года.