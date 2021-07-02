«Подчеркивает природную красоту»: Водянова в платье с деликатным мерцанием стала казаться еще стройнее

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Юлия Люгай по-достоинству оценила вечерний наряд 39-летней Натальи Водяновой. Модель с русскими корнями позировала в элегантном переливающемся платье на тонких бретелях. Стилист-имиджмейкер не смогла найти недостатков и модных «ляпов» в эффектном аутфите знаменитости. Она оделась с иголочки, подчеркнув изящную фигуру.

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» позировала в одном из самых модных костюмов на лето. Стиль знаменитости оценили эксперты портала Teleprogramma.pro.

«Наташа прекрасно знает, что ей подходит, какой наряд подчеркнет ее красоту и индивидуальность наилучшим образом. Она всегда помнит об уместности выбранного наряда, что немаловажно для людей, обладающих чувством вкуса и стиля.

И в этом образе, по случаю светского мероприятия ювелирного дома, мы можем отметить изысканный вкус Натальи.

Мне нравится, как на ней сидит это легкое платье с деликатным мерцанием, с цветочным принтом в благородных припыленных оттенках, идеально подчеркивающих природную красоту нашей русской модели.

Платье дополняют правильно подобранные аксессуары и макияж. Все настолько созвучно, органично и гармонично в образе, что так приятно нашим глазам, можно рассматривать бесконечно.

Босоножки здесь лишь еще раз подчеркнули этот интересный, безупречный образ, не отвлекая внимания на себя», — отметила Юлия Люгай.