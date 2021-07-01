Водянова в сверкающем люксовом платье миди на тонких бретелях побывала на светском рауте в Париже

Наталья Водянова на личной страничке микроблога поделилась свежим снимком, который был сделан на одном из светских раутов. Модель с русскими корнями позировала на фоне цветов словно точеная статуэтка. Такого эффекта возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно смогла добиться, примерив элегантное переливающееся платье миди на тонких бретелях. Аппликация в виде цветов на мерцающей и усыпанной пайетками ткани лишь добавляла люксовому наряду изящества. К такому ансамблю манекенщица подобрала босоножки с лентами, украшенными серебристыми каменьями. Они овивали изящные тонкие щиколотки красавицы-модели, подчеркивая ее стройные ножки.

Особое внимание Наталья уделила прическе: укладку она сделала в романтическом стиле, оставив у лица кокетливые пряди в виде завитой челки. Из аксессуаров на модели были кулон на тонкой цепочке и серьги-капельки из одного ювелирного гарнитура.

Напомним, что у Натальи Водяновой пятеро детей. Трое старших — Лукас, Нева и Виктор — от первого мужа, британского аристократа Джастина Портмана, младшие сыновья — Максим и Роман — от французского предпринимателя Антуана Арно.

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