Советовала Хромченко: Волочкова в макси-платье с остромодной цветочной палитрой прогулялась по набережной

Многие подписчики Анастасии Волочковой привыкли видеть 45-летнюю балерину в мини-шортиках и маечках, подчеркивающих спортивную фигуру звезды сцены. А вот женственные длинные платья в образе танцовщицы давно стали редкостью. Однако иногда красавица радует поклонников и наряжается в красивые, а главное, модные аутфиты.

Отправившись в Астрахань, Волочкова выбрала для прогулки по Волге яркое струящееся платье с крупным цветочным принтом. И попала прямо в яблочко, поскольку именно такой дизайн нынче на самом пике моды. О нем ранее рассказывала стилист Эвелина Хромченко, указывая именно на размер цветов.

«Самая модная цветочная палитра – это суперкрупные цветы как на жостовских подносах, нанесенные такими огромными жирными мазками. И чем более фееричен этот вихрь, тем более модный этот комплект», — ранее делилась Хромченко.

Подписчикам наряд Волочковой пришелся по душе, и они поспешили дать обратную связь любимице в комментариях: «Ты супер!», «Летняя, легкая и воздушная», «Красотка», «настя, вы очень красивая!», «Шикарный образ Анастасия!!!», «Клатье класс!».

Смотрите также