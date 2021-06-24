«Хорошее настроение»: Орбакайте поделилась атмосферным снимком с Пугачевой на празднике

На фото родственницы просто светятся от счастья.

Кристина Орбакайте обнародовала в Сети кадр со своей мамой Аллой Пугачевой, глядя на который трудно не улыбнуться. На фото обе женщины счастливы и, судя по всему, поют «Песенку о хорошем настроении» Людмилы Гурченко из фильма «Карнавальная ночь».

«И хорошее настроение не покинет больше нас!» — подписала Кристина фотографию.

«Очень позитивный снимок! Две любимые певицы», «Милое фото», «Две красотки! Мама и дочка! Счастья, здоровья и благополучия на долгие-долгие годы!», «Какие же вы обе классные! Здоровья вам и вашим семьям», «Фотография на все времена!» — прокомментировали снимок фолловеры.

Отметим, что кадр был сделан на дне рождения Максима Галкина, которому исполнилось 45 лет. В числе приглашенных на торжестве в ресторане оказались такие звезды, как Жасмин, Хибла Герзмава, Игорь Николаев, Валерия, Николай Басков, Александр Ревва, Настя Ивлеева, Нонна Гришаева.

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