«День режиссера»: Безруков и Матисон ждут третьего ребенка

Об этом актер объявил в своем Instagram.

Пять лет назад актер Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон. Тогда же, в 2016-м, у пары родилась дочь, которую назвали Мария. Спустя еще два года на свет появился сын Степан. А теперь супруги ждут еще одного малыша. Об этом актер сообщил в своем Instagram, опубликовав совестное фото с женой.

«Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня день режиссера… И мы работаем! Снимаем кино», — написал Безруков.

Фанаты поздравили актера.

«Вау! Вот это новость! Ну, даете!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что предыдущей крупной работой Безрукова стала одна из главных ролей в военной драме «Подольские курсанты». Премьера картины состоялась минувшей зимой.

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