Сергей Безруков назвал главную вещь, которой хочет научить своих детей

В 2022 году на экраны выйдет фильм «Папы». Это серия киноновелл, объединенных темой отцовства. В одной из них сыграет Сергей Безруков, сценарий для нее написала жена актера Анна Матисон. В новом интервью артист рассказал, что это будет пронзительная история о том, как принять в семью ребенка из детдома. На этой волне журналисты спросили у звезды, а чему хотел бы научить своих собственных детей.

«Самое главное, чтобы они обладали чувством сострадания, чтобы они в любых ситуациях оставались людьми честными, искренними и порядочными. Наверное, этого желают все родители, но вот чувство сострадания наиболее важно в нашем жестоком мире, когда молодежь порой ведет себя очень зло и цинично, в тех же соцсетях. Чувство сострадания очень важно, ведь ты не проходишь мимо, а правильно реагируешь на чужую боль, на чужое горе. Я хочу, чтобы мои дети выросли именно такими», — признался Безруков «Теленеделе».

Сергей признался, что дома он добрый папа, а строгость ему приходится играть. Здесь на помощь звездному родителю приходит его актерский талант. 47-летний мужчина уверен, что строгость в воспитании ребенка необходима: она задает детям определенные границы и учит уважать взрослых. По словам Безрукова, вседозволенность губительна для малышей, но и строгость должна быть в меру, и ни в коем случае не переходить в агрессию.

Напомним, у известного актера и его жены Анны двое детей: дочь Маша, которой скоро исполнится пять лет, и двухлетний сын Степан. Звездный отец рассказал, что первая является перфекционисткой и уже проявляет творческое начало, а второй поражает папу своей способностью к эмпатии. Добавим, что у артиста также есть двое детей постарше, рожденных вне брака.

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