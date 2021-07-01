Прощание с лидером шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгием Мамиконовым пройдет 2 июля

28 июня умер заслуженный артист России, основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов. Мужчине было 76 лет. В последние дни жизни он находился в больнице, где лечился от коронавируса.

Коллектив, которым руководил музыкант, сообщил, что прощание с умершим будет проходить 2 июля в Москве, в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне (Малый Предтеченский пер., 2). Начало в 11:45 утра, далее процессия направится на Химкинское кладбище, участок 21, для гражданской панихиды и предания тела земле.

«Друзья, спасибо вам большое за слова, наполненные скорбью и сочувствием, а также поддержку, которые вы адресуете родным и близким, нашему коллективу», — говорят участники шоу-группы «Доктор Ватсон».

Напомним, Мамиконов собрал данный вокальный коллектив в 1985 году, изначально он назывался «Сюрприз». Его визитной карточкой стали попурри из шлягеров советской эстрады и каверы на иностранные хиты. За время своего существования группа выпустила более 20 пластинок.