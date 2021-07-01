«Полгода счастья»: певица Валерия поделилась новым снимком внучки Селин, которой исполнилось шесть месяцев

Певица Валерия ровно полгода назад стала бабушкой. Этим статусом вокалистку одарили сын Арсений и его жена Лиана. Первого июля наследнице звездного семейства исполнилось шесть месяцев. Звездная бабушка поделилась в Instagram новым фото Селин и поздравила крошку с этой датой.

«Нашей бусинке Селинке-малинке сегодня полгода, полгода счастья и ни с чем не сравнимой радости. Спасибо моим любимым Лиане и Арсению Шульгиным за такое чудо в нашей жизни», — написала под снимком певица Валерия.

Сообщили о том, что первого июля в их семье праздник, и сами молодые родители. Лиана Шульгина поделилась в микроблоге снимком, на котором она с мужем и дочкой отдыхают на берегу водоема.

«Каждый наш совместный день — невероятное счастье! Мы с папой готовы исполнять все твои желания и всегда только радовать тебя. Спасибо, что ты есть в нашей жизни. Впереди все самое интересное, мы всегда будем рядом!» — пообещала дочери Лиана Шульгина.

Подписчики звездного семейства тут же принялись поздравлять певицу Валерию, ее сына и невестку со столь прекрасным событием. Они желают Селин и ее близким счастья и радости.

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