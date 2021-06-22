Особый повод: Валерия в черном костюме с многослойным колье предстала на дне рождения дочки Шены

В семье певицы Валерии накануне отмечали праздник. Старшая наследница артистки, Шена Шульгина, уже достигла 28-летия. Большое торжество девушка устраивать не стала, ограничившись тесным семейным кругом.

Для поздравления дочки Валерия нарядилась в черный брючный костюм, дополнив его белым топом и многослойным колье. Звезда позировала в семейном кругу, поздравляя именинницу с ее праздником.

Напомним, дочь Валерии от продюсера Александра Шульгина при рождении нарекли Анной. Но в прошлом году девушка решила сменить имя официально и стала Шеной. Она пошла по маминым стопам и активно занимается музыкой.

У Валерии есть еще двое сыновей от Шульгина – средний Артемий и младший Арсений. И только самый младший обзавелся собственной семьей и в этом году впервые сделал Валерию бабушкой – у него появилась дочка.

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