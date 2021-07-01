Собрала всех внуков Аллы: Орбакайте запечатлела на редком фото Никиту, Дени и Клаву за завтраком

В одном из интервью Кристина Орбакайте призналась, что ее сыновья Никита и Дени с легкостью приняли в семью ее третьего мужа бизнесмена Михаила Земцова. Тот, в свою очередь, никогда не пытался заменить мальчишкам отца. Скорее он хотел стать им другом. Если парни обращались к нему за советом, то муж певицы всегда уделял им время, не отказывал в беседе. По словам Кристины, иногда им домой звонит Никита и вместо того, чтобы поговорить с ней, зовет к телефону именно отчима.

Певица не скрывает: старшие дети в их доме редкие гости. Тем более, что Никита вместе с женой моделью Аленой Красновой и вовсе живет в Москве. Тогда как его звездная мама большую часть времени проводит в Майами, где у нее есть своя недвижимость. Но иногда артистке удается собрать за одним столом всех внуков примадонны. Всего у Кристины Орбакайте трое детей, ровно столько же и у Аллы Борисовны. Вместе с шоуменом Максимом Галкиным она воспитывает семилетних двойняшек Гарри и Лизу.

Примечательно, что все дети Кристины Орбакайте похожи между собой, но есть у них и свои особенности. К примеру, Никита Пресняков — рыжий, Дени Байсаров — блондин со светло-голубыми глазами, ну а Клава, которую именитая бабушка называет «моя капелька» из-за сходства характера, шатенка.

Никита Пресняков также говорил, что он прекрасно ладит с братом Дени — у них есть общие интересы и увлечения. Ну а сестричка Клава стала в семье любимой принцессой, которую братья оберегают и балуют.

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