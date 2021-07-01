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Словно индийская принцесса: Орбакайте в алом сари с «золотой» вышивкой не поскупилась на драгоценности

Изящные пальчики поп-дивы на индийский манер были украшены массивными перстнями. Образ получился экзотическим и запоминающимся.

Словно индийская принцесса: Орбакайте в алом сари с «золотой» вышивкой не поскупилась на драгоценности
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов. Фото: Instagram.com/orbakaite_k

На одной из фанатских страничек Кристины Орбакайте в Instagram появилось ее редкое фото, которое ранее в личном профиле публиковала сама певица. Артистка облачилась в алое сари с роскошной «золотой» вышивкой. Изюминкой образа стал переливающийся топ, который поп-дива надела под платье. Белокурые вьющиеся локоны и нюдовый макияж с броской вишневой помадой дополнили стилизованный под индийскую культуру лук певицы. Не поскупилась дочка примадонны и на украшения. Изящные пальчики Кристины Орбакайте украшали массивные необычные перстни в виде плетенных цепей.

Певица Кристина Орбакайте и Михаил Земцов
Кристина Орбакайте в алом сари с «золотой» вышивкой побывала на вечеринке с Михаилом Земцовым. Фото: Instagram.com/orbakaite_k

Муж певицы также примерил традиционный индийский наряд. Супруги смотрелись рядом гармонично. Многие поклонники уточнили, что Кристина Орбакайте и в жизни могла бы позволить себе носить подобные платья. Однако на такой эксперимент поп-дива пошла только ради вечеринки друзей.

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