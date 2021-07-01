Ирина Пегова красиво прошлась по набережной, не скрыв движений своей роскошной груди

43-летняя Ирина Пегова любит путешествовать, рассказывая о новых, посещенных ею местах, своим фолловерам. Звезда нередко наведывается в Санкт-Петербург, на этот раз она решила понаблюдать здесь за разведением мостов на реке, продемонстрировав красоту вечерней набережной в личном блоге.

Также артистка сняла свою прогулку вдоль набережной, нарядившись в облегающий цветочный наряд. Облачение подчеркнуло полноту ее груди, которая при ходьбе, к тому же, зазывно колыхалась. Наверняка, Ирина немало впечатлила своих поклонников этими кадрами в Instagram.

К слову, ранее мы писали о другом променаде Пеговой, уже в столице России, у Москва-реки. После концерта в «Зарядье» она прогулялась в платье чернильного оттенка, украшенного массивной брошью в виде стрекозы.

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