Виктор Цой: застенчивый и талантливый
Видео
Шаурма «Крошка моя»: пошаговый видеорецепт
Видео

«Утро, которое не забуду никогда!»: Ирина Пегова в платье мидакси чернильного оттенка побывала в Зарядье

Актриса посетила концерт, посвященный 80-летию со дня нападения Германии на СССР.

«Утро, которое не забуду никогда!»: Ирина Пегова в платье мидакси чернильного оттенка побывала в Зарядье
Ирина Пегова. Фото: Global look press.

22 июня в 4 утра на «Парящем мосту» у парка «Зарядье» в Москве состоялся концерт юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Выступление было посвящено 80-летию со дня нападения Германии на СССР. На фоне башен Кремля прозвучал «Реквием» композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского.

Ирина Пегова.
Ирина Пегова. Фото: instagram.com/pegovairina/

Актриса Ирина Пегова посетила это мероприятие, представ на нем в строгом чернильном платье длины мидакси. Сдержанный наряд актриса украсила крупной брошью в виде стрекозы.

Ирина Пегова.
Ирина Пегова. Фото: instagram.com/pegovairina/

«Вот это ночь. Утро, которое не забуду никогда! Спасибо за этот концерт, за то, что дали возможность насладится моментом, музыкой, словом, тишиной, рассветом, полетом птиц над Москвой-рекой! Тот случай, когда в большой компании можно уйти в себя в свои мысли! И пусть всегда будет мирное небо над головой, не будет войны, а мы, мы будем помнить», — написала она в личном блоге.

Смотрите также

Тэги

Ирина ПеговаИрина Пегова фотокрасивое платье