«Утро, которое не забуду никогда!»: Ирина Пегова в платье мидакси чернильного оттенка побывала в Зарядье

22 июня в 4 утра на «Парящем мосту» у парка «Зарядье» в Москве состоялся концерт юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Выступление было посвящено 80-летию со дня нападения Германии на СССР. На фоне башен Кремля прозвучал «Реквием» композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского.

Актриса Ирина Пегова посетила это мероприятие, представ на нем в строгом чернильном платье длины мидакси. Сдержанный наряд актриса украсила крупной брошью в виде стрекозы.

«Вот это ночь. Утро, которое не забуду никогда! Спасибо за этот концерт, за то, что дали возможность насладится моментом, музыкой, словом, тишиной, рассветом, полетом птиц над Москвой-рекой! Тот случай, когда в большой компании можно уйти в себя в свои мысли! И пусть всегда будет мирное небо над головой, не будет войны, а мы, мы будем помнить», — написала она в личном блоге.

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