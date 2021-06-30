«Смею надеяться, товарищеские»: беременная Лиза Арзамасова лаконично высказалась о сыне Ильи Авербуха

Звезда сериала «Папины дочки», 26-летняя Лиза Арзамасова совсем скоро подарит своему мужу, прославленному фигуристу и продюсеру ледовых шоу Илье Авербуху сына. Для Елизаветы будущий малыш станет первым ребенком, а для ее супруга – вторым. У Ильи Авербуха есть семнадцатилетний сын Мартин.

Мальчик появился на свет в браке спортсмена с Ириной Лобачевой, которая была партнершей Ильи Авербуха в танцах на льду. Их пара была одной из самых сильных на планете, но семейная жизнь, в отличие, от спортивной карьеры, не сложилась. В 2007 году Ирина и Илья расстались, Мартин остался жить с папой.

Он хорошо принял новую любовь отца Лизу Арзамасову, которая всего на девять лет старше Мартина, тогда как разница в возрасте Авербуха и его молодой жены – двадцать один год.

Беременная Лиза Арзамасова дала понять, что не очень хочет распространяться по поводу того, какие отношения у нее сложились с пасынком. Ответ о Мартине она уложила буквально в две фразы.

«Отношения хорошие. Смею надеяться, товарищеские», — отметила Лиза Арзамасова во время интервью изданию Wday.ru.

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