«Талант быть чутким»: беременная Лиза Арзамасова назвала главное качество, которое привлекает ее в Илье Авербухе

Будущая мама рассказала о бережном отношении к ней мужа.

Прославленный фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова, безусловно, являются одной из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Свою встречу с мужем Лиза считает настоящим подарком судьбы.

Совсем скоро у пары родится первый совместный ребенок — супруги ждут сына.

Лиза Арзамасова признается, что Илья Авербух обладает очень редким качеством — умением, приходя домой, все плохое оставлять за дверью.

«Уникальны его умение и талант быть чутким и внимательным в ежедневности, в сохранении атмосферы дома, — поделилась будущая мама. — Как бы ни бушевал внешний мир, какие бы большие дела ни загрузили его на работе, он перед входом в дом будто обнуляется и оставляет за порогом все то, что может нарушить мир и состояние покоя и свободного дыхания».

Лиза Арзамасова считает, что союз держится, пока людям есть чему учиться друг у друга. В этом смысле они с мужем преуспевают.

«Мы постоянно обмениваемся мнениями и впечатлениями о событиях, кино, музыке, литературе. И нам есть о чем поспорить и в чем согласиться друг с другом», — цитирует Лизу Арзамасову издание Wday.ru.

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