Сама нежность: беременная Лиза Арзамасова спрятала животик в элегантном платье с завышенной талией

Актриса совсем скоро в первый раз станет мамой.

Звезда театра и кино, 26-летняя Лиза Арзамасова, находится на финальной стадии беременности. За время ожидания малыша актриса продемонстрировала поклонникам огромное количество прекрасных образов для будущих мам.

Лиза Арзамасова представала в ярких и стильных платьях, брючных костюмах в пижамном стиле, в просторных сарафанах. Словом, ее микроблог превратился в целый кладезь идей для аутфитов будущих мамочек.

На этот раз Елизавета предстала в элегантном черном платье с принтом в мелкий белый горошек. Кадр был сделан, вероятно, некоторое время назад, когда животик актрисы еще был не столь большим, как сейчас. К тому же Арзамасова его умело задрапировала, выбрав платье со слегка завышенной талией, которая помогает избежать акцента на зоне живота.

Напомним, Лиза Арзамасова счастлива в браке с известным фигуристом и продюсером Ильей Авербухом. Свою встречу с мужем она считает подарком судьбы, о чем рассказала во время YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

«Все произошло естественно, органично, легко, — делилась Елизавета. — В этом тоже есть секрет успеха. Идиллия — совпадения двух людей в порывах, интересах к литературе музыке, живописи…»

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