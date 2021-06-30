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Сама нежность: беременная Лиза Арзамасова спрятала животик в элегантном платье с завышенной талией

Актриса совсем скоро в первый раз станет мамой.

Сама нежность: беременная Лиза Арзамасова спрятала животик в элегантном платье с завышенной талией
Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Звезда театра и кино, 26-летняя Лиза Арзамасова, находится на финальной стадии беременности. За время ожидания малыша актриса продемонстрировала поклонникам огромное количество прекрасных образов для будущих мам.

Лиза Арзамасова представала в ярких и стильных платьях, брючных костюмах в пижамном стиле, в просторных сарафанах. Словом, ее микроблог превратился в целый кладезь идей для аутфитов будущих мамочек.

На этот раз Елизавета предстала в элегантном черном платье с принтом в мелкий белый горошек. Кадр был сделан, вероятно, некоторое время назад, когда животик актрисы еще был не столь большим, как сейчас. К тому же Арзамасова его умело задрапировала, выбрав платье со слегка завышенной талией, которая помогает избежать акцента на зоне живота.

Лиза Арзамасова спрятала животик под черным платьем
Лиза Арзамасова спрятала животик под черным платьем. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Напомним, Лиза Арзамасова счастлива в браке с известным фигуристом и продюсером Ильей Авербухом. Свою встречу с мужем она считает подарком судьбы, о чем рассказала во время YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

«Все произошло естественно, органично, легко, — делилась Елизавета. — В этом тоже есть секрет успеха. Идиллия — совпадения двух людей в порывах, интересах к литературе музыке, живописи…»

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