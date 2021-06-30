«Муж снимал»: молодая жена Ивлева устроила дефиле в секси-комбинезоне с глубоким вырезом «петля»

Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев не налюбуется своей молодой женой Лерой Куденковой. Красавица-модель поделилась в Instagram видео, автором которого стал ее супруг. Грациозной походкой девушка прошлась по ухоженной территории, прилегающей к ресторану Noby. Вероятно, именно в этом заведении пара отмечала годовщину своего знакомства.

Лера Куденкова продемонстрировала, как она хороша, облачившись в черный комбинезон с вырезом «петля», который обнажил и выгодно подчеркнул ее плечи и грудь.

«Всем хорошего настроения и пусть дождик на него не влияет», — подписала видео жена Константина Ивлева.

Поклонники тут же принялись делать комплименты Лере, утверждая, что она невероятно стильная и красивая девушка. Некоторым, правда, показалось, что видео несколько неудачно, ведь Лера в кадре кажется ниже, чем есть на самом деле. Она тут же объяснила, почему так произошло.

«Муж снимал, он выше меня на 24 см. Поэтому так получается», — ответила Лера в комментариях.

Напомним, Константин Ивлев и Лера Куденкова официально зарегистрировали брак в День святого Валентина. Для шеф-повара этот брак стал вторым. Ради Леры, которая моложе него на девятнадцать лет, Ивлев развелся женой после двадцати трех лет совместной жизни.

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