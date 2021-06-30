«Сулейман бы на русскую рабыню такую хасеки не променял»: Нур Феттахоглу в бикини сверкнула прелестями

Нур Феттахоглу сыграла в турецком сериале «Великолепный век» одну из главных женских ролей. Она предстала в образе Махидевран султан — избранной жены султана Сулеймана, подарившей ему сына Мустафу. Но с появлением в гареме русской наложницы Хюррем, красавица-черкешенка потеряла свое влияние на падишаха. Султан переключил внимание на рыжеволосую рабыню, ставшую в итоге хасеки и посадившую на трон своего сына.

В жизни Нур Феттахоглу не утратила своего очарования: она такая же стройная и привлекательная, как и в сериале. Актриса вместе с бывшим мужем Левентом Везироглу и дочкой Элисой Гюзин отдыхает на курорте. Знаменитость блистает на пляже, демонстрируя подтянутую фигуру в секси-бикини.

«Сулейман на Хюррем бы и не взглянул!», «Вау, такую Махидевран султан мы еще не видели», «Она совсем не изменилась после «Великолепного века», «Какая стройняшка», «Сразу бы выхватила фиолетовый платок», «Сулейман бы на русскую рабыню такую хасеки не променял», — написали фолловеры.

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