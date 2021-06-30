«Чудо-женщина» Галь Гадот родила третьего ребенка

Об этом актриса объявила в своем Instagram.

Израильская актриса Галь Гадот стала многодетной матерью. Она родила третьего ребенка, девочку. Об этом 36-летняя исполнительница роли Чудо-женщины объявила в своем Instagram, поделившись совместным снимком.

«Моя чудесная семья! Невозможно быть более благодарной и счастливой. Мы так рады приветствовать Даниэллу в нашей семье. Желаю всем любви и здоровья», — написала Гадот.

Многомиллионная армия фанатов поздравила ее с пополнением.

«Ура, здоровья малышке! Поздравляем! Красивое имя!», — писали пользователи Сети.

Напомним, мировую популярность Галь приобрела благодаря фильмам «Форсаж», «Бэтмен против Супермена» и «Чудо-женщина». Она замужем за бизнесменов Яроном Версано. Пара воспитывает еще двух девочек – 9-летнюю Алму и 3-летнюю Майю.

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