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«Чудо-женщина» Галь Гадот родила третьего ребенка

Об этом актриса объявила в своем Instagram.

«Чудо-женщина» Галь Гадот родила третьего ребенка
Галь Гадот. Фото: instagram.com/gal_gadot

Израильская актриса Галь Гадот стала многодетной матерью. Она  родила третьего ребенка, девочку. Об этом 36-летняя исполнительница роли Чудо-женщины объявила в своем Instagram, поделившись совместным снимком.

«Моя чудесная семья! Невозможно быть более благодарной и счастливой. Мы так рады приветствовать Даниэллу в нашей семье. Желаю всем любви и здоровья», — написала Гадот.

Многомиллионная армия фанатов поздравила ее с пополнением.

«Ура, здоровья малышке! Поздравляем! Красивое имя!», — писали пользователи Сети.

Напомним, мировую популярность Галь приобрела благодаря фильмам  «Форсаж», «Бэтмен против Супермена» и «Чудо-женщина».  Она  замужем за бизнесменов Яроном Версано. Пара воспитывает еще двух девочек – 9-летнюю Алму и 3-летнюю Майю.

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