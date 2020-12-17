Семейный подряд: Галь Гадот сняла мужа и дочек в фильме «Чудо-женщина: 1984»

В предстоящем фильме «Чудо-женщина: 1984» появится не только актриса Галь Гадот, сыгравшая главную героиню, но и две ее дочери Альма и Майя, а также муж-бизнесмен Ярон Версано. В новом интервью о кинокомиксе 35-летняя звезда рассказала, что у ее родных будут небольшие камео в картине, но это очень многое значит для ее семьи.

«Количество труда, мыслей и эмоций, которые мы вложили в фильм, очень велико. И я не смогла бы этого сделать без поддержки моей замечательной семьи, — рассказала актриса блогеру Кевину Маккарти. — То, что они были запечатлены в одном фильме со мной и стали его частью, многое значит. Это замечательный, удивительный сувенир, которым мы всегда будем дорожить».

Гадот рассказала, что ее старшая дочь Альма появится в кадре вместе с сыном режиссера Пэтти Дженкинс, а младшая Майя будет вместе с отцом (очевидно, на руках у папы, так как девочке на момент съемок был всего годик).

Напомним, что в Америке релиз супергеройского фильма состоится 25 декабря, а в России — 14 января. Действие картины развернется в 1984 году с соответствующей эстетикой 80-х.

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