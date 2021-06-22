«Тепла хотели?»: Слава с 22-летней дочкой устроила эротичное дефиле в облегающих комбинезонах

41-летняя певица Слава в последнее время заметно похорошела, похудела и отрастила длинные локоны, преобразившись в настоящую секси-диву. Со своей 22-летней дочкой Сашей она теперь выглядит как ее сестра-близняшка: девушки очень похожи и привлекательны.

Удивительно, но у наследницы знаменитой певицы даже голос невероятно похож на мамин. Периодически хейтеры накидываются на нее за это в Сети, обвиняя в том, что за нее поет родительница. Однако гены никуда не спрятать. Чтобы хоть как-то отличаться от матери, Александра окрасила волосы в светлый тон, став блондинкой.

На радость своих почитателей певица Слава обнародовала в личном блоге кадры, на которых позирует вместе с дочкой в облегающих эротичных кобинезонах под собственный трек «Улетела». Там есть такие строки: «Я так хотела тепла».

«Тепла хотели? Вот и получили! Желаем с Сашулей вам жаркого летнего настроения, прям как и у нас!» — игриво подписала видео певица Слава.

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