«Из кружевного полотна»: Васильев показал платье, идеально подходящее для праздника

Модницы могут присмотреть его для Нового года.

На передаче «Модный приговор» на Первом канале стали уже рассматривать варианты нарядов для встречи Нового года.

На одном из недавних шоу Александр Васильев представил платье, хорошо подходящее для новогоднего корпоратива. «В духе Ирины Понаровской», — охарактеризовал его историк моды.

Оно оказалось черного цвета с серебристым рисунком и пышными рукавами-фонариками из тюля с подплечиками, а также воланами понизу из той же ткани. Ведущий шоу заметил, что такие наряды были в моде в 90-е и сейчас их могут найти хозяйки в своих шкафах и на антресолях. Если они в хорошем состоянии, то можно стряхнуть с них пыль и отправиться на вечеринку.

И вот новая программа — и новый вариант новогоднего наряда. Стилисты вновь обратили свое внимание на черное нарядное платье с полупрозрачными элементами.

«Черные нарядные платья из кружевного полотна несколько раз входили в моду в ХХ веке. В первый раз в эпоху Серебряного века. Второй раз в 30-е годы при Коко Шанель, в третий раз — в 50-е годы в моделях Живанши и Ирен Голициной, но и в 60-е они были тоже безумно популярны. Особенно в этой длине, когда коленка закрыта, но тем не менее есть очень красивая линия ног», — прокомментировал Васильев.

Отметим, что сейчас кружевные наряды тоже актуальны. А в черном варианте они являются классикой.