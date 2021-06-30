Образ куколки: дочь Киркорова отметилась на вечеринке брата в гофрированном платье цвета Барби

Мартину исполнилось девять лет.

Мартин Киркоров 29 июня отпраздновал свое 9-летие, специально в честь именин мальчика Филипп Киркоров устроил вечеринку в своем особняке. Король российской эстрады позаботился о том, чтобы его дети выглядели, как настоящие звезды.

Именинника артист облачил в летний костюм с трендовыми бермудами марки Versace с цветным принтом, поддержав лук обувью в тон базовому оттенку комплекта.

Алла Виктория блистала на празднике в образе куколки, облачившись в платьице с пышной гофрированной юбочкой в оттенке Барби. Принт наряда оказался с морскими мотивами. Девочке сделали милую прическу с двумя хвостиками, украсив их бантиками.

Отметим, что розовые оттенки в этом сезоне актуальны, Эвелина Хромченко при этом уверена, что эти тона российские модницы никогда не престанут любить.

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