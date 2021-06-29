«Получится построить отношения»: Давид Манукян собрался на шоу «Холостяк»

Экс-бойфренд Ольги Бузовой не исключает возможности своего участия в проекте.

Бывший избранник Ольги Бузовой, популярный блогер и музыкант Давид Манукян в последнее время часто появляется в разнообразных телепроектах. Так, он стал ведущим «Дома-2», потом засветился в кулинарном шоу.

Сейчас молодой человек задумался над тем, что было бы неплохо принять участие в новом сезоне шоу «Холостяк». Дава уверен, что ему удастся найти любимую девушку именно на реалити-шоу.

«А, прикиньте, я буду первым холостяком, у кого после шоу получится построить отношения», — размечтался Давид Манукян в сторис Instagram.

Аудитория Давы тут же поддержала его, заявив, что обеспечит высокие рейтинги «Холостяку», если в нем будет участвовать Манукян.

«Дав, наверное, это будет лучший «Холостяк». И смотреть его будет вся страна. В общем, ждем тебя там», — написала одна из поклонниц. «Базару ноль», — уверенно ответил ей блогер.

Напомним, в восьмом сезоне «Холостяка» выбирал себе девушку рэпер Тимати.

Победу одержала модель из Испании Екатерина Сафарова. Но судя по тому, что красавица вернулась домой, в жаркую страну, отношения с Тимати у нее не сложились.

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