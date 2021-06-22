«Что у тебя в кармане»: экс-бойфренд Бузовой Дава пришел на съемочную площадку «Дома-2» с помолвочным кольцом

Ведущий реалити-шоу пока не разглашает, для кого оно предназначено.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова заинтриговала поклонников видео, появившимся в сторис ее микроблога. В кадре звезда предстала со своим коллегой, экс-бойфрендом Ольги Бузовой Давидом Манукяном.

Телеведущая попросила молодого человека продемонстрировать содержимое его карманов.

«Дава, покажи, что у тебя в кармане», — обратилась к нему Ольга Орлова. «А в кармане, смотрите что», — с готовностью ответил Давид Манукян.

С этими словами он тут же залез в карман своих джинсов и вытащил оттуда красную коробочку, открыл ее и продемонстрировал помолвочное колечко.

«Сейчас будет, знаете что? Дава скоро женится», — заинтриговала Ольга Орлова.

Пошутила телеведущая или нет, выяснится, вероятно, в одном из эфиров нового «Дома-2». Давид Манукян приехал на съемочную площадку с колечком, чтобы, вероятно, вручить его кому-то. А возможно, его попросил помочь с сюрпризом кто-то из участников телестройки. Давид Манукян же не так давно заявлял, что у него сейчас нет избранницы.

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