«Необыкновенно красиво»: 53-летняя Фандера обнажилась, но прикрылась одеялом

В ноябре 2020 года Оксана Фандера отметила свое 53-летие. Актриса находится в отличной физической форме, что доказала будучи на «Кинотавре» в Сочи. Именно там она позировала в купальнике на морском побережье. Теперь же решила показать своим фанатам, как выглядит без одежды. Оксана запечатлелась на фото, прикрывшись одеялом в номере отеля Санкт-Петербурга. Снимком поделилась в своем Instagram.

«Необыкновенно красиво! Вы прекрасны! Потрясающее фото!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Оксана Фандера замужем за Филиппом Янковским. Они стали супругами в 1990 году. Тогда же у них родился сын Иван, а позже дочь Лиза. Дети продолжили семейную династию и также снимаются в кино.

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