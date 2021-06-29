«Не знаем, как нам быть»: беременная Ира Пинчук показала квартиру, которую намерена купить

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и ее муж Арай Чобанян не могут определиться с выбором: в Москве или Красногорске приобретать жилье.

Бывшие участники проекта «Дом-2», супруги Ирина Пинчук и Арай Чобанян, сейчас живут в шикарной, но съемной квартире в Подмосковье. Но пара уже накопила достаточно средств для того, чтобы приобрести собственную недвижимость в столице.

Ирина Пинчук рассказала в микроблоге, что они с Араем уже успели отсмотреть несколько квартир в Москве и Красногорске. Кое-что им даже понравилось, но есть проблема. Пара не может определиться, где же им больше хочется поселиться — в столице или же в Подмосковье.

«Каждый день мы разговариваем по поводу квартиры и не знаем, как нам быть, — поделилась Ирина Пинчук. — Брать вариант, который ближе к центру, но, понятное дело, он дороже. Или же взять вариант в Красногорске, он дешевле миллионов на десять, но квадратура больше. Мы не знаем, от чего отталкиваться – от своего удобства или от того, что как никак мы будем в Москве жить».

Ирина Пинчук попросила аудиторию дать им совет. А для того, чтобы всем было проще определиться, показала фото выбранных ими квартир.

Но так или иначе, а переезд состоится еще не скоро. Беременной Ирине скоро предстоит отправиться в роддом, первенец Пинчук и Чобаняна появится на свет уже в июле. Ну а затем пара будет еще делать ремонт в купленном жилье, а это дело небыстрое.

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