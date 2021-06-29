«Третий раз на вейке»: Брежнева в купальнике-леотарде стремительно ушла под воду, катаясь на доске

Вера Брежнева в свои 39 лет старается вести максимально активный образ жизни. Недавно она, к примеру, попробовала наслаждаться спектаклями в совершенно новом формате – мобильном. Для этого необходимо скачать аудиопостановку на телефон и, следуя указаниям из наушников, пройтись по местам, которые описываются в сценах. То есть отдых получается и культурным, и динамичным одновременно.

Звезда не стала для этого наряжаться и заботиться об имидже, нарядившись в джинсы, свитшот и забыв про макияж в принципе. Чего, конечно же, Вера не допускает при посещении классического театра.

Кроме того, знаменитая блондинка решила освоить вейкбординг. Уже через пару занятий она вполне уверенно держалась на доске, удивляя грацией и силой одновременно. Впрочем, не обошлось без инцидента – в личном блоге звезда показала видео, как стоит на доске в черном купальнике-леотарде, но потом все-таки падает назад и уходит под воду.

«Мой третий раз на вейке. Влетаем на волне в новую неделю», — подписала Вера ролик.

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