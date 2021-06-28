Морщинки возле глаз, ресниц почти не видно: Брежнева засветилась без макияжа на прогулке

Вера Брежнева испробовала новый вид развлечений – мобильный театр. Это когда скачиваешь аудиоспектакль на смартфон и отправляешься с ним на улицу, прогуливаясь по местам, которые описываются в сценах. Получается активный и культурный отдых одновременно. Звезда призналась, что давно мечтала испытать его, и в эти выходные она наконец-то осуществила задуманное.

Поскольку знаменитая блондинка отправилась не в классический театр, а фактически в воображаемый, то и лук она подобрала соответствующий – максимально незаметный и удобный, облачившись в белый свитшот и объемные джинсы.

Об укладке волос и макияже Брежнева, похоже, даже не вспомнила. На ее глазах не оказалось ни капли туши, от чего ресниц было практически не видно. Не смущали певицу и лучики мелких морщинок вокруг глаз во время улыбки. Выкладывая фотографии в личный блог, она не стала обрабатывать их, показав людям себя такой, какая есть.

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