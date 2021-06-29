«Из тканей, похожих на полотенца»: Рогов показал самые трендовые вещи сезона

Александр Рогов на авторском проекте YouTubе Rogov live представил публике горячий тренд летнего сезона – вещи с горизонтальной полоской, очень похожие на полотенца.

Он заметил в масс-маркете простые мягкие платья с этим принтом и посоветовал присмотреться к ним. Стилист рекомендовал приобретать сейчас наряды на несколько размеров больше, чтобы они смотрелись как балахоны. Это и стильно, и модно, и практично в жару – не жарко.

Также он обратил внимание на полосатые шорты.

«Эти шорты – бомба! Смотрите, какие они классные! Вообще как полотенца», — восхитился ведущий.

Он подчеркнул, что носить столь яркий тренд могут далеко не все, ведь такие модели нужно умело сочетать с другими нарядами. Поэтому Александр рекомендовал их приобретать исключительно продвинутым модникам.

В числе летних актуальных вещей он также выделил вязаные по типу макраме. Однако они, по словам фэшн-эксперта, популярны исключительно в сезоне. Поскольку эта покупка не может стать длительной инвестицией, Александр посоветовал приобретать их в недорогих магазинах или на распродажах.

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