«Соль сезона»: Юдашкина вышла на променад в платье с принтом, ставшим хитом этого лета

Об этом рисунке ранее высказывалась Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор».

Жена известного кутюрье Валентина Юдашкина отправилась в отпуск в Италию, выбрав окрестности озера Комо.

На отдыхе Марина Юдашкина облачилась в трендовое платье-халат на тонких бретелях, акцентировав тонкую талию при помощи пояса. Звезда подобрала модель с горизонтальной полоской, которую Эвелина Хромченко называла на шоу «Модный приговор» в числе главных трендов этого лета.

«Горизонтальная полоска – перец и соль этого сезона», — сказала ведущая.

Важно также понимать, что такой рисунок пойдет далеко не всем, ведь любые горизонтальные линии в одежде полнят. В настоящий момент актуальны такие принты, как горох, «тай дай», восточные «огурцы», крупный цветок, напоминающий жостковский разнос.

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