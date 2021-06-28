Почти разделась: Собчак вышла на публику в платье-купальнике с зализанными волосами

27 июня состоялось закрытие музыкального фестиваля «Жара» в подмосковном «Крокус Сити Холле». Ксения Собчак после появления на сцене мероприятия в платье оттенка «шокинг» и рукавами-крыльями в пол решила эпатировать публику и дальше. Теперь она предстала перед камерами в платье-купальнике, юбка которого буквально крепилась на лиф.

Звезда украсила шею скромный кулоном на тонкой цепочке, а вот уши и запястья акцентировала хорошо, прикрепив на них массивные кольца. Над прической журналистка, похоже, сильно не задумывалась.

«В обед Ксения Собчак занималась спортом в престижном фитнесс-клубе и есть подозрение, что сегодня звезда не помыла голову — надела цацки и пошла», — сказал про нее стилист Анвар Очилов, беседуя с корреспондентом КП.

Не оценил фэшн-эксперт и наряда знаменитой блондинки, назвав его «неинтересным». Кроме того, он уверен – платье просто не идет Ксении.

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