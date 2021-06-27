В оттенке «шокинг»: Собчак устроила дефиле в платье с рукавами-крыльями в пол

Ксения Собчак стала ведущей музыкального фестиваля «Жара» 26 июня. Знаменитая блондинка предстала в необычном платье цвета фуксии, изюминкой которого были рукава-крылья в пол.

Перед тем, как выйти на сцену, жена Константина устроила в кулуарах концерта своеобразное дефиле, демонстрируя свой яркий наряд. Журналистка прошлась походкой модели по коридору, а также показала всю красоту рукавов облачения, взмахивая ими словно крыльями.

Отметим, что яркий оттенок фуксии сейчас в тренде. Ранее Александр Васильев рассказывал, что в мире моды его называют цветом «шокинг». По мнению ведущего Первого канала, он неизменно привлекает к себе внимание, в том числе, и со стороны мужчин.

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