Животик еще подрос: беременная Арзамасова в платье из тонкого батиста с рукавами-фонариками записала песню

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова совсем скоро впервые станет мамой. Актриса подарит своему мужу, известному фигуристу и продюсеру Илье Авербуху, сына.

Несмотря на то, что официально Лиза Арзамасова уже некоторое время находится в декрете и не выходит на сцену столичного Театра Наций, она ведет очень насыщенную жизнь, а не сидит дома. Будущая мама – частый гость светских мероприятий, Лиза принимает активное участие в съемках, а теперь еще и записала очень красивую песню.

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В сторис Instagram Елизавета Арзамасова поделилась кадрами, на которых предстала в компании известной певицы Екатерины Семеновой. Та дала Елизавете несколько рекомендации по поводу исполнения песни и даже спела ее с Лизой дуэтом.

А потом Арзамасова начала петь уже одна.

«Только не смейтесь надо мной», — попросила она присутствующих.

Стоит отметить, что Лиза выглядела очень трогательно. Она облачилась в белое платье из батистовой ткани с рукавами-фонариками. Под объемным нарядом она скрыла свой животик.

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