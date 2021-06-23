Животик стал еще больше: беременная Арзамасова в пудровом платье-рубашке подчеркнула округлившиеся формы

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова готовится впервые стать мамой. Уже совсем скоро она подарит своему мужу, прославленному фигуристу и продюсеру Илье Авербуху сына.

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Стоит отметить, что беременность у Лизы протекает довольно легко. Актриса сохраняет бодрость и активность даже в жару. Еще недавно будущая мамочка блистала на сцене Театра Наций, только пару недель назад объявив об уходе в декрет.

Но даже находясь в отпуске и готовясь к рождению малыша, Лиза Арзамасова не сидит дома. Она часто выходит в свет, демонстрируя нежные образы.

На этот раз она показала в Instagram фото в пудровом платье-рубашке, в котором совершила прогулку по летней Москве. Выглядит в нем Елизавета очень просто и вместе с тем трогательно.

«Лиз, одно восхищение! Выглядишь всегда прекрасно», «Лизонька, какая же вы милая, нежная, летняя, красивая!», «Лиза, вы такая умница и красавица! Любуюсь вами!» — выразили будущей маме свое восхищение подписчики.

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