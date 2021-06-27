Походкой от бедра: Ксения Собчак устроила дефиле в костюме-тройке из желтого муара на закрытии «Жары»

Это воскресенье, 27 июня, стало финальным днем работы музыкального фестиваля «Жара», который стартовал в концертном зале Крокус Сити Холл 23 июня.

Ведущая масштабного мероприятия Ксения Собчак показала в сторис Instagram кадры, которые сняла в коридорах Крокус Сити Холла. На них она предстала в трендовом костюме-тройке желтого оттенка из муаровой ткани, которая переливается и меняет оттенки в зависимости от освещения.

Ксения Собчак устроила дефиле, пройдясь красивой походкой по коридору, демонстрируя свою прекрасную фигуру и свой сверкающий наряд.

Затем звезда запечатлелась уже в концертном зале. Ксения устроила танцы.

«Начинаем закрытие. У меня лучшие места, хоть и не в партере», — сообщила ведущая фестиваля «Жара».

Стоит отметить, что из-за коронавирусных ограничений мероприятие в этом году проходило без зрителей. Только в телевизионном формате. А это значит, что все концерты фестиваля были записаны и чуть позже их покажут по ТВ.

Смотрите также: