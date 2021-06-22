Безрукова вспомнила, как сексуальное фото помогло ей получить роль в историческом фильме

Актриса Ирина Безрукова написал пост о том, как важно доверять другим людям, особенно когда они лучше тебя разбираются в определенной сфере. В начале карьеры артистки был случай, когда, доверившись профессионалу, она получила роль в желаемом фильме. Речь идет об исторической картине «Ричард Львиное Сердце» 1992 года, в котором Ирина сыграла английскую принцессу.

В те годы перед кинопробами делали фотопробы, когда кандидаты на роль фотографировались в костюмах и гриме. Безрукова тогда нарядилась принцессой и легко вошла в роль перед камерой. Однако не ее актерские навыки принесли ей успех в том кастинге.

«Фотограф захотел сделать один кадр совсем в другом стиле. Он попросил добавить сексуальности. Я же считала это лишним, но все-таки сделала, как он просил, — вспоминает 56-летняя артистка в Instagram. — И именно этот кадр впоследствии выбрал режиссер. Выбрал бы он меня без этого кадра?! Мы никогда не узнаем».

Безрукова добавила, что благодарна тому фотографу за профессионализм и дальнозоркость. Но и себя она тоже похвалила — за то, что умеет доверять другим.

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