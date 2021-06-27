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«Анна, ваши ножки просто отпад!»: Нетребко произвела фурор, представ в шортиках на прогулке по Флоренции

Оперная дива показала то, что обычно прячет под длинными нарядами.

«Анна, ваши ножки просто отпад!»: Нетребко произвела фурор, представ в шортиках на прогулке по Флоренции
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Звезда мировой оперной сцены, 49-летняя Анна Нетребко в силу своей профессии не может демонстрировать свои стройные ножки во время выступлений. На публике вокалистка всегда предстает в роскошных нарядах длиною макси, которые скрывают то, что стоило бы показывать.

Так что, Анна Нетребко во время отпуска старается наверстывать упущенное. В эти дни вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго певица находится во Флоренции. На прогулку по улочкам этого итальянского города Анна Нетребко отправилась в костюме, состоящем из рубашки и шортиков.

Кадрами из Флоренции певица поделилась в микроблоге, чем произвела настоящий фурор среди подписчиков. За короткое время под снимками оставлено более пятисот восторженных комментариев от поклонников Анны Нетребко. Большинство из них посвящены ее шикарным ножкам.

Анна Нетребко находится во Флоренции вместе с мужем и сыном
Анна Нетребко находится во Флоренции вместе с мужем и сыном. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

«Ноги — огонь!», «Офигенные ноги! Аня, чаще надевайте шорты. У вас красивые ноги, вам очень идет», «Про ноги уже все написали? Ну, просто – огонь! Вы все очень красивые! Прекрасная семья!», «Анна, ваши ножки просто отпад», «Ноги потрясающие», — высказываются в Сети.

Анна Нетребко обнажила стройные ножки
Анна Нетребко обнажила стройные ножки. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

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Анна НетребкоЮсиф Эйвазов