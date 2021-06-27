«Анна, ваши ножки просто отпад!»: Нетребко произвела фурор, представ в шортиках на прогулке по Флоренции

Оперная дива показала то, что обычно прячет под длинными нарядами.

Звезда мировой оперной сцены, 49-летняя Анна Нетребко в силу своей профессии не может демонстрировать свои стройные ножки во время выступлений. На публике вокалистка всегда предстает в роскошных нарядах длиною макси, которые скрывают то, что стоило бы показывать.

Так что, Анна Нетребко во время отпуска старается наверстывать упущенное. В эти дни вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго певица находится во Флоренции. На прогулку по улочкам этого итальянского города Анна Нетребко отправилась в костюме, состоящем из рубашки и шортиков.

больше по теме На мосту Понте Веккьо: Нетребко в шортах с принтом в виде разноцветных капель запела от восторга По Флоренции оперная звезда прогулялась вместе с мужем и сыном.

Кадрами из Флоренции певица поделилась в микроблоге, чем произвела настоящий фурор среди подписчиков. За короткое время под снимками оставлено более пятисот восторженных комментариев от поклонников Анны Нетребко. Большинство из них посвящены ее шикарным ножкам.

«Ноги — огонь!», «Офигенные ноги! Аня, чаще надевайте шорты. У вас красивые ноги, вам очень идет», «Про ноги уже все написали? Ну, просто – огонь! Вы все очень красивые! Прекрасная семья!», «Анна, ваши ножки просто отпад», «Ноги потрясающие», — высказываются в Сети.

Смотрите также: