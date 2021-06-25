«Моя любовь»: Нетребко в струящемся платье в пол поддержала мужа перед выступлением в Вене

Анна Нетребко не скрывает, что ее график расписан на год вперед. Лишь пандемия изменила не только ее планы, но и жизнь. Некоторое время она провела дома и занималась хозяйскими делами. Теперь певица снова гастролирует. Не так давно она приезжала в Россию. Артистка с радость выступала на сцене Большого театра и Мариинки. При этом она успевала видеться с друзьями и посещать музеи, театры и вечеринки.

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На днях Анна приехала в Италию. Она была рада вернуться во Флоренцию, где уже не раз была. Певица не только насладилась местным красотами, но и выступила на сцене в платье макси в горох. Наряд с поясом выглядел по-летнему элегантно. А вот вечером она уже оказалась в Вероне. Нетребко знаменита своим чувством стиля. на этот раз она облачилась в струящееся платье в пол с голубым и алым узорами. Ее лук дополнили сережки с перьями и белый клатч и босоножки.

В одном из самых романтичных городов оперная дива воссоединилась с мужем Юсифом Эйвазовым, который оделся в костюм Dolce & Gabbana. Они вместе поужинали в ресторане, а потом отправились в античный римский амфитеатр, чтобы насладиться оперой, как зрители.

«К нашему открытию сезона в Вероне готовы», — заявил Юсиф. «Моя любовь, Юсиф, в роли Канио! Ни пуха ни пера!» — поддержала мужа артистка.

Поклонники одарили комплиментами пару. «Юсиф и Анна, вы прекрасные», «Да вы просто шикарные ребята», «Красивые и хорошие!!», «Какие вы классные», «Приятно на вас смотреть», «Анна такая красавица, роскошный наряд», — прокомментировали пост подписчики.

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