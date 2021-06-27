«Беспощадна к персоналу»: принц Уильям назвал Меган Маркл «кровавой женщиной»

Накануне один из друзей принца Гарри, который пожелал остаться в тени, назвал Меган Маркл «ночным кошмаром» на 500 процентов. Такую характеристику герцогиня Сассекская получила из-за своего скверного характера и постоянного желания пропиариться.

The Mirror пишет, что принц Гарри уже признал некоторые свои ошибки и даже хотел бы помириться с родственниками. А принц Уильям все еще зол. Он назвал экс-актрису «кровавой женщиной» из-за ее «беспощадности к персоналу». Будущий король до сих пор не может простить отношение Меган к сотрудникам дворца.

больше по теме Хочет признать ошибки: принц Гарри тоскует по дому Накануне герцог Сассекский прилетел в Лондон.

Добавим, что на следующей неделе родные братья впервые появятся на публике после апрельской встречи. Принц Гарри прибыл в Лондон для того, чтобы принять участие в открытии памятника принцессе Диане.

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