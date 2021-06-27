«Ночной кошмар»: друг принца Гарри считает, что во всем виновата Меган Маркл

Спикер отметил, что братья уже давным-давно помирились, если бы не экс-актриса.

Один из друзей принца Гарри, который пожелал не называть свое имя, считает, что он уже давно бы помирился и с родным братом, и с отцом, если бы не Меган Маркл. Ее скандальный нрав и постоянное желание пиариться не дают родственникам найти общий язык. Об этом пишет Daily Star.

«Иногда она на 500 процентов ночной кошмар», — цитирует спикера издание.

Добавим, что трещина в отношениях между братьями пошла в тот момент, когда Меган и Гарри решили отказаться от исполнения королевских обязанностей. Ситуация усугубилась после того, когда герцоги Сассекские дали скандальное интервью Опре Уинфри в начале марта этого года.

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