«Яркие моменты»: Филипп Киркоров похвастался нарядами на «Жаре-2021»

Поп-король Филипп Киркоров не изменяет своему дерзкому и праздничному стилю. На музыкальном фестивале «ЖАРА-2021» артист продемонстрировал модные пиджаки разных оттенков в сочетании с шляпой.

Музыкант опубликовал на странице в Instagram подборку снимков со своими коллегами и друзьями. Среди них оказались Ольга Бузова, Даня Милохин, Жасмин, Ани Лорак, Вадим Верник, Григорий Лепс и другие. Киркоров отметил, что такие встречи и фестивали особенно нравятся артисту.

«Лето — это маленькая жизнь! Это точно! А каждая встреча — как отдельный роман! Яркие моменты с друзьями и коллегами на неделе — это такой кайф! Life в кайф!», — поделился своими впечатлениями Киркоров.

К слову, мероприятие такого крупного масштаба — отличное место, чтобы похвастаться блестящими аутфитами. Филипп Бедросович не прочь пощеголять в модных брендах. Поэтому и на «ЖАРЕ» артист появился в белоснежной рубашке с голубыми вставками и брюками небесного оттенка фэшн-дома Louis Vuitton. Поп-король дополнил образ кепкой, сумкой на ремешке и кедами на массивной подошве этого лейбла.

В двух других фестивальных образах Киркоров использовал шляпу с круглыми полями. В одном случае он выбрал белый оттенок головного убора и скомбинировал его с полосатым брючным костюмом. А в другом луке он предпочел черный вариант, который дополнял сочетание лимонного пиджака и черных узких брюк.

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