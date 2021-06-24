Яркая семья: Киркоров вывел детей на красную дорожку в пляжных нарядах

23 июня в Москве стартовал музыкальный фестиваль «Жара-2021», традиционным гостем мероприятия стал Филипп Киркоров. В этом году артист вышел на красную дорожку со своей семьей. Его сопровождал папа Бедрос Киркоров и дети Мартин и Алла Виктория.

Король российской эстрады не стал изменять себе и облачился на фестиваль в яркий наряд, составив с детьми семейный лук. Певец выбрал неоново-салатовый пиджак, черные шляпу и брюки, а также имиджевые очки с желтой оправой. В одежде отпрысков этот тон присутствовал в элементах принта. Отметим, что Институт цвета Pantone назвал желтый оттенок главным в сезоне.

В целом одеяния дочки и сына Киркорова можно назвать пляжными. В рисунке юбочки Аллы-Виктории присутствовали морские мотивы. Мартин и вовсе облачился в цветные расслабленные бермуды.

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