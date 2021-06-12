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«В доме всегда были»: Анфиса Чехова рассказала, почему обожает собак

Родители телеведущей познакомились, гуляя с собаками.

«В доме всегда были»: Анфиса Чехова рассказала, почему обожает собак
Анфиса Чехова. Фото: Instagram.com/achekhova

Артистка Анфиса Чехова разместила на своей странице свежее фото с домашним питомцем. Знаменитость призналась, что не представляет свою жизнь без собак.

Оказалось, четвероногие друзья окружали Анфису с детства. Собаки даже помогли ее родителям познакомиться. Мама и папа Чеховой встретились, когда выгуливали своих животных.

«Любовь к собакам у меня наследственная! Мои мама и папа познакомились, гуляя с собаками. У мамы была овчарка, а у папы ньюфаундленд. С самого моего рождения в доме всегда были собаки. Две овчарки, эрдельтерьер, две афганские борзые, ньюфаундленд, на которого, когда в квартире отключали электричество, мы наступали, а он стойко терпел», — вспомнила Анфиса.

Телеведущая призналась, что даже иногда ревновала маму к собакам. Настолько Наталья Алексеевна уделяла внимание питомцам.

«В юности я даже ревновала маму к собакам. Помню, приехала домой, а на стенах портреты собак, а моей ни одной фотографии нет. Я устроила скандал, заявила маме, что собак она любит больше, чем меня. Мама быстро сориентировалась и повесила в компанию к собакам и мое фото», — заявила Чехова.

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