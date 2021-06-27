На мосту Понте Веккьо: Нетребко в шортах с принтом в виде разноцветных капель запела от восторга

По Флоренции оперная звезда прогулялась вместе с мужем и сыном.

Анна Нетребко отметилась на улицах Флоренции в расслабленном городском образе в компании мужа Юсифа Эйвазова и сына Тьяго. Звезда облачилась для променада в летний яркий костюм с шортами, изюминкой которого был разноцветный принт в форме капель.

Оперная звезда посетила место притяжения этого города – мост Понте Веккьо, который был построен еще в 1345 году архитектором Нери ди Фьораванти и сохранил свой первозданный облик до наших дней. Звездная семья пришла в восторг от увиденного, Анна же, находясь под впечатлением, не удержалась и запела прямо перед людьми, которые прогуливались поблизости.

Ранее оперная дива продемонстрировала свою любовь к красочным образам на улицах Вероны, представ с мужем в струящемся длинном платье с фантазийным узором, акцентировав талию. Алые элементы наряда она поддержала длинными перьевыми серьгами.

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