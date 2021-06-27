А ведь недавно родила: Караулова блеснула точеными формами в корсете и «мужском» костюме

Вечером 26 июня состоялся очередной концерт фестиваля «Жара». 33-летняя Юлианна Караулова, родившая сына от саунд-продюсера Андрея Черных буквально в начале месяца, поспешила отметиться на красной дорожке мероприятия.

Перед объективами камер звезда появилась в наряде, который отлично продемонстрировал, что блондинка уже вернулась в форму. Для своего выхода в свет исполнительница хита «Ты не такой» выбрала черный корсет и кипенно-белый брючный костюм. Женственности образу добавили изящные босоножки.

«Редкий случай, когда на нашей дорожке идеально подобрана даже обувь. Классический лук, правильное сочетание оттенков, укладки, макияжа. Теперь в моде «мужские» брючные костюмы с большими пиджаками. Пиджак можно и на голое тело надевать, но лучше корсет, как у Юлианны», — прокомментировал лук знаменитости стилист Анвар Очилов для КП.

Смотрите также