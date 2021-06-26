«Может, что-то попроще?»: Михалков предложил начать путь Бузовой в театр с работы билетершей

Знаменитый режиссер Никита Михалков в новом выпуске своей передачи «БесогонTV» высказался о громком событии — пришествию Ольги Бузовой во МХАТ в качестве актрисы. 75-летний деятель культуры отметил, что не хочет присоединяться к «общему хору возмущения» этой ситуацией, но решил разобраться в произошедшем.

Он привел слова заместителя худрука МХАТа по литературной части Захара Прилепина, который сказал, что театр берется «переформатировать» Бузову и «сделать из нее приличную комсомолку».

«Я понимаю и юмор, и иронию. Но, вообще-то, для того, чтобы перевоспитывать человека, может, что-то попроще сначала взять? Ну там нянечкой ее, билетершей или кем-то еще… Что же ее перевоспитывать за счет зрителей, которые сидят в зале и знают, что такое МХАТ по-настоящему? — рассуждает Михалков. — И почему такое невероятное пренебрежение к актерскому делу? Тяжелейшему делу!»

Никита Сергеевич подчеркнул, что быть актерами люди учатся в серьезных вузах, это уважаемых труд. Он предположил, что с таким же успехом Бузову можно «перевоспитать» в хирурга и сразу отправить ее делать операции на глазах.

Закончил Михалков свою речь словами Бориса Пастернака: «Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех».

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