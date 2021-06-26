«Концертный костюм надет!»: Евгений Петросян оголил торс на Мальдивах

На личной странице в Instagram телеведущий Евгений Петросян опубликовал свежую фотографию на пляже Мальдивских островов. Артист поделился с подписчиками прекрасным настроением и смелым нарядом.

Напомним, что Евгений Ваганович отдыхает в популярном среди российских звезд месте — на Мальдивах. Вместе со своей избранницей — Татьяной Брухуновой — народный артист делится кадрами экзотической природы. И пока возлюбленная Петросяна красовалась в ярких купальниках, юморист позировал в тельняшке и шортах, пишет «Комсомольская правда».

Однако недавно Евгений Ваганович кардинально сменил образ. Поклонники артиста остались в восторге от снимка кумира в ярких васильковых шортах до колена и кипенно-белой рубашке с принтом в виде горизонтальной болотной полоски. Петросян оставил рубашку расстегнутой, а к шортам добавил разноцветный ремень. Также артист надел модную пляжную обувь с открытой пяткой и соломенную шляпу с черной лентой.

«Концертный костюм надет! На выход!» — подписал фото Петросян.

«Как же приятно смотреть, когда у человека так светятся глаза от счастья», «Выглядите потрясающе», «Ну пацан, ей богу!», «Евгений Ваганович, красавчик!», — восхитились артистом его фанаты.

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