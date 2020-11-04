«Пришли результаты»: Евгений Петросян справился с болезнью

Стало известно о выписке из больницы народного артиста РФ Евгения Петросяна. Об этом сообщил адвокат бывшего мужа Елены Степаненко на своей личной странице в Сети.
Сергей Жорин рассказал, что Петросян чувствует себя лучше.
«Официальное заявление! Евгений Ваганович выздоровел и абсолютно здоров. Сегодня пришли результаты повторного теста на CoViD-19. Результат — отрицательный», — резюмировал юрист.
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Официальное заявление! Евгений Ваганович выздоровел и абсолютно здоров 💪🏻 Сегодня пришли результаты повторного теста на COVID-19🦠. Результат - отрицательный. Не все радуются, что у @petrosyanevgeny все хорошо. Одна дамочка так расстроена, что не перестаёт делать нелепые вбросы в СМИ. Елена, прекратите немедленно, у Вас тоже все наладится. Скорее всего 😂😂 #недождетесь
Напомним, до этого стало известно, что 27 октября Евгению Вагановичу стало плохо. Жорин объяснил СМИ, что первых симптомов болезни у артиста не было, но для подстраховки Петросян все же сдал тест. После этого его увезли в больницу. Однако повторный анализ показал, что здоровью юмориста ничего не угрожает.
«Я очень рад, доброго здоровья!», «Евгений Ваганович, так держать!», «Поздравляю! Клиент отличный! И самое главное — здоровый!», «Евгений Ваганович, Вы молодец! Так держать!» — написали поклонники Петросяна в комментариях под фото.
Отметим, что многие артисты российского шоу-бизнеса идут на поправку. Недавно вылечился и восстанавливает голос и музыкальный бизнес Стас Пьеха.