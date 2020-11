«Пришли результаты»: Евгений Петросян справился с болезнью

View this post on Instagram

Официальное заявление! Евгений Ваганович выздоровел и абсолютно здоров 💪🏻 Сегодня пришли результаты повторного теста на COVID-19🦠. Результат - отрицательный. Не все радуются, что у @petrosyanevgeny все хорошо. Одна дамочка так расстроена, что не перестаёт делать нелепые вбросы в СМИ. Елена, прекратите немедленно, у Вас тоже все наладится. Скорее всего 😂😂 #недождетесь