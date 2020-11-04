«Пришли результаты»: Евгений Петросян справился с болезнью

Стало известно о выписке из больницы народного артиста РФ Евгения Петросяна. Об этом сообщил адвокат бывшего мужа Елены Степаненко на своей личной странице в Сети.

Сергей Жорин рассказал, что Петросян чувствует себя лучше.

«Официальное заявление! Евгений Ваганович выздоровел и абсолютно здоров. Сегодня пришли результаты повторного теста на CoViD-19. Результат — отрицательный», — резюмировал юрист.

Напомним, до этого стало известно, что 27 октября Евгению Вагановичу стало плохо. Жорин объяснил СМИ, что первых симптомов болезни у артиста не было, но для подстраховки Петросян все же сдал тест. После этого его увезли в больницу. Однако повторный анализ показал, что здоровью юмориста ничего не угрожает.

«Я очень рад, доброго здоровья!», «Евгений Ваганович, так держать!», «Поздравляю! Клиент отличный! И самое главное — здоровый!», «Евгений Ваганович, Вы молодец! Так держать!» — написали поклонники Петросяна в комментариях под фото.

больше по теме Степаненко и дочь Петросяна не верят, что Брухунова родила наследника от сатирика Бывшая супруга настаивает на генетической экспертизе.

Отметим, что многие артисты российского шоу-бизнеса идут на поправку. Недавно вылечился и восстанавливает голос и музыкальный бизнес Стас Пьеха.